وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير جاهزية تنظيم الهيئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (السياسة العامة، الإدارة العامة، القانون)، أو التخصصات ذات الصلة.

– مدير إدارة مشاريع تنشيط الهيئة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس المعايير الفنية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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