وظائف إدارية شاغرة لدى شركة إمداد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم الويب.

– أخصائي قواعد بيانات.

– مصمم أنظمة ونماذج.

– مطور برامج وتطبيقات.

طريقة التقديم على وظائف شركة إمداد:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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