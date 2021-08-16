وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتدريبية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قدرة العملاء/ إدارة المرافق (الرياض).

– مدرب الصيانة الكهربائية والبيئية (الظهران).

– فني إصلاح هياكل الطائرات (الظهران).

– فني أنظمة تورنادو الهيدروليكية والهوائية (الظهران).

– مدرب القتال الإلكتروني (الطائف).

– مطور أول/ محاضر بحري (الجبيل).

طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر