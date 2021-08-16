وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة بن زقر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير التدقيق الداخلي (جدة).

– أخصائي الضرائب (جدة).

– منسق مبيعات (الدمام).

– مدير المبيعات (الدمام).

التقديم على وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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