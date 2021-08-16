وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة الفلك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة الفلك:

وأبرزت شركة الفلك أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف/ فني اتصالات.

– ممثل مبيعات/ مهندس تصميم الصوت والفيديو.

طريقة التقديم على وظائف شركة الفلك:

وأوضحت شركة الفلك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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