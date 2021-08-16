وظائف شاغرة للجنسين بمراكز عبور في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من الرياض، والمجمعة، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– أخصائيات تربية خاصة/ نطق وتخاطب/ علاج وظيفي/ علاج طبيعي/ تمريض/ علم نفس (الرياض).

– أخصائيات تربية خاصة/ علم اجتماع/ نطق وتخاطب (المجمعة).

– أخصائية تمريض (الرياض).

– أخصائيات تربية خاصة/ علم اجتماع/ تمريض/ نطق وتخاطب (خميس مشيط).

– محاسب (الرياض).

طريقة التقديم على وظائف مجموعة مراكز عبور:

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم متاحٌ إلكترونيًّا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف أخصائيات بالرياض، اضغط (هنا)

للتقديم على وظائف أخصائيات بالمجمعة، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة التمريض بالرياض، اضغط (هنا)

للتقديم على وظائف أخصائيات بخميس مشيط، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة محاسب بالرياض، اضغط (هنا)



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