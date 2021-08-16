وظائف شاغرة في شركة نوماك في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، والقرية وجدة.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي (رابغ).

– مهندس مراقبة المعدات (رابغ).

– مشغل محلي (رابغ).

– مشغل معدات مصنع (رابغ).

– مشرف كهربائي (القرية).

– فني ميكانيكي (القرية).

– مدير عمليات الخدمات والمعدات (جدة).

– مهندس ميكانيكي (القرية).

طريقة التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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