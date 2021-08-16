وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مشاريع مساعد (للرجال/ الرياض).

– مهندس ميكانيكي (للرجال/ الرياض).

– مهندس كهربائي (للرجال/ الرياض).

– أخصائي تشغيل المشاريع (للرجال/ الرياض).

– مهندس التحكم بالجودة (للرجال/ الرياض).

– مشرف التعليم الإلكتروني (للنساء/ جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 محرم 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 21 محرم 1443هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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