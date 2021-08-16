وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى أرامكو الطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار خدمات المرضى.

– طبيب الأمراض الجلدية.

– منسق أول الفئات.

– منسق الفئة.

– مساعد محلل وظيفي لتقنية المعلومات.

– محلل معلوماتية.

– محلل أول تقني لتقنية المعلومات.

– مساعد تقني مختبر.

– طبيب أمراض القلب.

– مساعد مستشار الصحة البيئة.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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