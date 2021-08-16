24 #وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– طبيب متخصص/ العيادات الشاملة (الرياض).

– طبيب متخصص/ طب العائلة (الرياض).

– استشاري مشارك جراحة عظام (الرياض).

– استشاري جراحة عظام (الرياض).

– استشاري مشارك/ أورام طبية (الرياض).

– استشاري مساعد زراعة الرئة (الرياض).

– مساعد رئيس تمريض/ عيادة العيون (الرياض).

– أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (الرياض).

– اختصاصي سريري (الرياض).

– مشرف الأشعة فوق الصوتية (الرياض).

– رئيس تمريض/ تمريض طب العائلة (الرياض).

– أخصائي جودة التمريض (الرياض).

– ممرض ممارس (الرياض).

– ممثل أول شعبة الأشعة (الرياض).

– كبير تقنيين مراقبة تقنية المعلومات (الرياض).

– مدير إدارة الاتصالات والشبكات (الرياض).

– مدير قسم الشبكات والحماية (الرياض).

– محلل شؤون الموظفين (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– مشرف قسم خدمات الطعام (الرياض).

– مساعد استشاري أمراض الدم/ لأورام الأطفال (جدة).

– استشاري قلب (جدة).

– استشاري التصوير التشخيصي للنساء (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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