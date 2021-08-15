وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة- التابعة لمجموعة صافولا الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير معاملات المشتريات.

– مساعد مدير إدارة فئات المنتجات.

– موظف المشتريات والتوريد.

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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