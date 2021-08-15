وظائف شاغرة لدى شركة نسما القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير العمليات والخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة العمليات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– قائد حافلة: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت شركة نسما، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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