وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الموارد البشرية (الرياض).

– أمين مكتبة مساعد (الرياض).

– منتج فيديو أول (الرياض).

– داعم فني ثانٍ (الرياض).

– مساعد بحث ثانٍ (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– مدخل بيانات (جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 محرم 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 20 محرم 1443هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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