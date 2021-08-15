وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس المشتريات.

– محلل المشتريات.

– منسق الشؤون الحكومية.

– مدير تنسيق أصحاب المصلحة/ لمبادرات المدينة الذكية.

– مستشار الأداء التنظيمي.

– أخصائي أنظمة ميدانية/ المدينة الذكية.

– أخصائي الأداء التنظيمي.

– أخصائي مشتريات أول.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالعلا:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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