شركة أودي تقدم اختبارية كهربائية من فئة الرودستر

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أعلنت شركة أودي عن تقديم سيارتها الاختبارية Skysphere Concept، المنتمية لفئة موديلات الرودستر الفاخرة بنظام الدفع الكهربائي.



ويأتي ذلك خلال ملتقى الأناقة Concours d'Elegance المقام بمدينة بيبل بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية بدءا من اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة ثنائية المقاعد تستلهم ملامحها من سيارة رودستر، تعود لفترة الثلاثينيات من القرن الماضي، ولكنها تأتي في ثوب عصري جديد؛ ويبلغ طول السيارة 4.94 متر، وعند تفعيل نظام القيادة الآلي تتمدد السيارة نحو 25 سم وتختفي الدواسات والمقود، لإتاحة المزيد من الرحابة بمقصورة السيارة.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 465 كيلووات/632 حصان، ويطور عزم الدوران الأقصى 750 نيوتن متر، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة البالغ وزنها 2 طن من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.0 ثانية، فضلا عن بلوغ مدى السير أكثر من 500 كلم، بفضل بطارية سعة 80 كيلووات ساعة.

وتعزز أودي أسطولها من السيارات الكهربائية الحديثة، بهذا الطراز الاختباري الجديد، غير أن الماركة الألمانية حتى الآن لم تحدد موعدا لبداية تصنيعه.

وسيدعم الطراز Skysphere فئة GT التي تطرحها أودي ضمنها سياراتها فائق الأداء، مثل جولف. وأوضح "موتور وان" أن اليوم الثلاثاء سيطرح الطراز للعرض، وذلك بمركز معارض "فور رينجز" بمدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.