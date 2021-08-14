عبر "برج خليفة".. "هونر" تدخل عالم الهواتف الفاخرة

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

كشفت شركة "هونر" للهواتف الذكية عن سلسلة هواتف "هونر ماجيك 3" HONOR Magic 3 الفاخرة للعالم عبر برج خليفة بدبي، وذلك بعد كشف الشركة، التي انفصلت بشكل كامل عن شركة "هواوي" الصينية، عن استراتيجيتها الجديدة التي حملت عنوان: "هونر جديد، رحلة جديدة" والتي تهدف لتكون علامة "هونر" سفيرة الهواتف الصينية الفاخرة الأولى إلى العالم، وفقا للبيان.



وقالت "هونر" إن هواتف "هونر ماجيك 3" ستكون أولى الهواتف في العالم التي يتم تزويدها بتقنية "آي ماكس IMAX Enhanced التي ترفع من نسبة ارتفاع-إلى-عرض الفيديو ونسبة تباين الألوان وكذلك توفر تجربة صوت غامرة كانت قبل ذلك متوفرة حصرا في أجهزة التلفاز وأجهزة العرض الفاخرة.

وقال زاك لي رئيس "هونر" في منطقة الخليج إن الشركة تخطط إلى رفع حصتها في سوق الهواتف الذكية في الإمارات إلى 15% بنهاية العام المقبل 2022، مؤكداً أن الشركة تخطط لتكون العلامة رقم 1 في سوق الهواتف الذكية بنظام أندرويد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومن الشركات الثلاث الأولى من حيث شحنات الهواتف بنظام أندرويد وذلك بنهاية 2025. وأكّد أن الشركة التي تخصص 50% من إجمالي موظفيها للابتكار تخطط لإطلاق أفضل التقنيات والابتكارات وتجربة المستخدم في هواتفها للمستخدم في العالم.

وأضاف لي في تصريحات وفقا لـ"البيان" إن الشركة التي قفزت حصتها في السوق الصينية من3% في أبريل 2021 إلى 14.6% بعد إطلاق هاتف "هونر 50"، تهدف إلى إطلاق ثلاثة مراكز لتوزيع هواتف "هونر" وذلك في منطقة دافزا الحرة بدبي وكذلك في السعودية وجنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن دبي ستحتضن أولى تلك المراكز في سبتمبر المقبل. ولفت إلى أن المراكز الجديدة ستعزّز عمليات "هونر" اللوجستية والتخزين وتدعم شبكات الموزعين وتتجاوز مشاكل انقطاع سلاسل الإمداد شحنات الهواتف والتي سبب تراجع في مبيعات الشركة العام الماضي.

وأشار إلى أنه ونهاية العام المقبل ستقوم "هونر" بإطلاق ثلاثة متاجر تجربة خاصة بعلامة "هونر" في أماكن رئيسية في الإمارات وستكون تلك المتاجر ضمن 10 متاجر تجربة ستطلقها الشركة في المنطقة.

وتضم الهواتف الفاخرة التي ستضم كافة خدمات "جوجل" بما فيها متجر "جوجل بلاي" معالج كوالكوم سناب دراغون 888، و888+، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات عالية التقنية تتفاوت ميزاتها بين الهواتف الثلاثة.

وستطلق هونر الهواتف الجديدة أولاً في الصين ومن ثم في أسواق رئيسية في العالم من ضمنها الإمارات في الربع الأخير من العام الجاري، هواتف "ماجيك 3" بسعر 899 يورو (3,870 درهم)، و"ماجيك 3 برو" بسعر 1,099 يورو (4,739 درهم) بالإضافة إلى "ماجيك 3 برو بلس" الذي سيصل سعره إلى 1,499 يورو (6,465 درهم). كما ستطلق الشركة في الإمارات هاتفها المرتقب "هونر 50" في الإمارات في سبتمبر المقبل.