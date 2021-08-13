وظائف إدارية شاغرة في جمعية الطرف الخيرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت لجنة الموارد البشرية بجمعية الطرف الخيرية للخدمات الاجتماعية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية، ومجمع الجمعية الطبي في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جمعية الطرف الخيرية:

وأبرزت الجمعية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أمين عام: شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال أو مجال ذي صلة .

– مدير إداري: شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال أو مجال ذي صلة.

طريقة التقديم على وظائف جمعية الطرف الخيرية:

وأوضحت الجمعية أنّ التقديم مُتاحٌ إلكترونيًّا، والتقديم يستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظيفة مدير تنفيذي، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة أمين عام، اضغط (هنا)

للتقديم على وظيفة مدير إداري، اضغط (هنا)



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