وظائف بحثية وهندسية شاغرة في جامعة كاوست

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف بحثية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية:

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– عالم أبحاث الخلايا/ معمل التصوير والتوصيف: شهادة الدكتوراه في تخصص علوم الحياة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التخطيط والتصميم والهندسة والبناء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الهندسة المعمارية)، ويفضل شهادة الماجستير.

طريقة التقديم على وظائف جامعة كاوست:

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2021م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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