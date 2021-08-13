وظائف شاغرة لدى شركة اتصالات سلام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة اتصالات سلام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سلام:

وأبرزت شركة اتصالات سلام، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف دعم الوكلاء.

– رئيس عمليات المنطقة الوسطى.

– رئيس البيع بالتجزئة.

– مدير خدمات تقنية المعلومات.

– أخصائي تصميم المنتجات.

– مدير أول الحسابات.

– مدير الحسابات.

– أخصائي تنفيذ المشاريع.

– مهندس شبكات.

التقديم على وظائف شركة اتصالات سلام:

وأوضحت شركة اتصالات سلام، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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