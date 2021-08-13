الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

#وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية في الدمام

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق عمليات المبيعات.

– مدير الحسابات.

التقديم على وظائف الخطوط القطرية:

وأوضحت شركة الخطوط الجوية القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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