وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أنشطة التميز التشغيلي (الرياض): شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي كهرباء/ الصيانة (الجبيل): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الكهرباء.

– مهندس أول الإنتاج (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر