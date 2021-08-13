وظائف شاغرة بفروع شركة السعودية للتموين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وأمنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية للتموين:

وبيّنت شركة السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تقنية المعلومات (جدة).

– سائق (جدة).

– حارس أمن (المدينة المنورة).

– مدير التعويضات والمزايا (جدة).

– أمين المخزون (جدة).

– مشرف الخدمات (جدة).

– مشرف مرافق (المدينة المنورة).

التقديم على وظائف شركة السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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