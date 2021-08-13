وظائف شاغرة في شركة الأنظمة الميكانيكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-13

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية “NCMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إدارة الابتكار والمعرفة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الجودة، الهندسة، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية)، أو ما يعادلها.

– فني نجارة (الخرج): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة الأنظمة الميكانيكية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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