وظائف صحية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ناسخ المختبر.

– ناسخ طبي.

– سكرتير طبي.

طريقة التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالجبيل:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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