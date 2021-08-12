وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وخميس مشيط، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أنظمة كمبيوتر (الرياض).

– أخصائي ميكانيكي (الرياض).

– أخصائي نظم التبريد (خميس مشيط).

– مدرب فني (الظهران).

طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر