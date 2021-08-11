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#وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة معادن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

#وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة معادن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في محافظة رأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط رئيسي/ الصيانة.

– فني أول آلات كهربائية.

– فني الصيانة.

– مهندس ثانٍ التخطيط.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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