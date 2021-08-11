وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة نوماك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في القرية.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ميكانيكي (عدد وظيفتين).

– مهندس الأجهزة والتحكم.

– مشرف الأجهزة والتحكم.

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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