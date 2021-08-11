وظائف

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC

0 نشر
reporter 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم #وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC

من حملة شهادة البكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تصميم البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

– مطور أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

– مشرف التطوير المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– أخصائي تحليل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، المالية).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا