وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تصميم البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

– مطور أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

– مشرف التطوير المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

– أخصائي تحليل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، المالية).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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