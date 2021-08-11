وظائف هندسية شاغرة لدى شركة ياسرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وبيّنت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد فريق هندسة العمليات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مهندس تآكل (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

– مشرف مراقبة العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مهندس أنظمة التكرير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر