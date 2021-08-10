وظائف فنية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالرياض:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني هندسي ثالث: شهادة الدبلوم التقني في تخصص ذي الصلة.

– مشرف فني هندسي: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص هندسي ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر