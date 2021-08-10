وظائف إدارية شاغرة في أرامكو للتجارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول نظم.

– محلل المحاسبة.

– منسق عمليات الإنتاج والتوريد.

طريقة التقديم على وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر