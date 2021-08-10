43 #وظيفة شاغرة للجنسين في أمانة جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت أمانة محافظة جدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (43) وظيفة شاغرة للجنسين، بنظام التعاقد، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الفنية والهندسية والتخصصية).

تفاصيل وظائف أمانة محافظة جدة:

وأبرزت الأمانة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

الوظائف الرجالية:

– مهندس مدني مساعد (عدد 10 وظائف).

– مهندس تخطيط مساعد (عدد 8 وظائف).

– مهندس بيئة مساعد (عدد 4 وظائف).

– مهندس مساحة مساعد (عدد 3 وظائف).

– مهندس تنسيق مواقع مساعد (عدد 3 وظائف).

– مساح (عدد 3 وظائف).

– مهندس كهربائي مساعد (عدد وظيفتين).

– باحث قانوني (عدد وظيفتين).

الوظائف النسائية:

– مهندس معماري مساعد (عدد 5 وظائف).

– باحث قانوني مساعد (عدد وظيفتين).

– مهندس حاسب آلي مساعد.

شروط وظائف أمانة محافظة جدة:

وبيّنت الأمانة، أنَّ المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له/ ـها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال/ النساء) على المرتبة السادسة والسابعة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية.

طريقة التقديم على وظائف أمانة جدة:

وأوضحت الأمانة، أنّ التقديم مُتاحٌ من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 8 محرم 1443هـ، ويستمر التقديم حتى تاريخ 12 محرم 1443هـ

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر