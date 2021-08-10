وظائف شاغرة بفروع شركة نوماك في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، وجدة، والقرية.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم الكهرباء (رابغ).

– رئيس القسم الميكانيكي (رابغ).

– مدير الصيانة (رابغ).

– مدير المشتريات (جدة).

– مشغل مصنع (القرية).

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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