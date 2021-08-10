تطبيق «واتسآب» تختبر خاصية جديدة

محمد الفلاح - الثلاثاء 10 أغسطس 2021

بدأت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي «واتسآب» اختبار نسخة جديدة من التطبيق تتيح للمستخدم فتح حسابه على أكثر من جهاز في وقت واحد. وبحسب منشور تم بثه على صفحة هندسة شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي التي تمتلك شركة واتسآب فإن الشركة تعتزم بدء اختبار الخاصية الجديدة مع عدد محدود من المستخدمين المشاركين في برنامج النسخ التجريبية بالفعل لديها.



ومن خلال النسخة التجريبية للإصدار الجديد والتي تم إطلاقها لأول مرة في يونيو الماضي يمكن للمستخدم تشغيل تطبيق واتسآب على هاتفه ثم مع ما يصل إلى 4 أجهزة متصلة في وقت واحد، حتى إذا كانت طاقة بطارية الهاتف قد نفدت. وسيتصل كل جهاز بحساب المستخدم على تطبيق واتسآب بصورة مستقلة ويحتفظ بخاصية التشفير بين الطرفيات للمراسلات التي تستهدف ضمان خصوصية المحادثات.

وقالت شركة فيسبوك إنها طورت تكنولوجيا جديدة لكي تحافظ على خاصية التشفير بين الطرفيات، في الوقت الذي ستضمن فيه تحقيق الانتقال المتزامن للبيانات مثل أسماء جهات الاتصال وأرشيف المحادثات بين الأجهزة المتعددة.

يذكر أن تطبيق واتسآب يعتمد حالياً على وجود هاتف ذكي كجهاز أساسي يتم فتح حساب المستخدم عليه، ثم يمكن تصفح الحساب بعد ذلك على أجهزة أخرى مثل الكمبيوتر الشخصي لكن بشرط استمرار فتح الحساب على الهاتف الذكي الذي يجب أن يظل في حالة تشغيل واتصال بالإنترنت. ونظراً لأن تصفح واستخدام الحساب على الأجهزة الأخرى يرتبط بوجود الهاتف الذكي، فإن التطبيق يعمل على هذه الأجهزة بصورة أبطأ ويفقد الاتصال بصورة متكررة.