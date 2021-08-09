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#وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

#وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق عمليات التحول: شهادة الدبلوم في تخصص الصلة.

– محلل أول الأعمال والإيرادات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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