وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير شريك أعمال رأس المال البشري: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– قائد فريق مخاطر الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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