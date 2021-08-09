الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي في 3 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، وحائل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد الموارد البشرية (للجنسين/ الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– موظف محاسبة (للرجال/ حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مشرف مبيعات (للجنسين/ الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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