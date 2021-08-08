وظائف إدارية شاغرة في هيئة الإحصاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المكتب الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الإحصاء:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير مسؤولي عمليات وضمانات أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني.

– مسؤول حماية البيانات: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي.

– مسؤول أول عمليات وضمانات أمن المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني.

– مطور أول: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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