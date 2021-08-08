وظائف هندسية شاغرة في شركة الكهرباء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكهرباء السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى “مهندس مرافق”؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة الكهرباء السعودية:

وبيّنت شركة الكهرباء أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة المعمارية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء:

وأوضحت شركة الكهرباء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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