22 #وظيفة شاغرة لدى فروع متاجر بنده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة- التابعة لمجموعة صافولا الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كاشير/ بنده العليا (عدد 9 وظائف/ الرياض).

– كاشير/ هايبر بنده الرياض جاليري (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– كاشير/ هايبر بنده التخصصي (عدد 6 وظائف/ الرياض).

– كاشير/ بنده حي الوزارات (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– بائع إلكترونيات (جازان).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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