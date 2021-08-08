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#وظائف شاغرة لدى هيئة الأوقاف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف “أوقاف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات)، أو أي مجال معادل؛ وذلك للعمل في الإدارة العامة لتقنية المعلومات بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف:
وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي أول تحليل البيانات/ التقنية والخدمات الإلكترونية.
– أخصائي/ مهندس أول البيانات.
التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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