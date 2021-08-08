الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

#وظائف شاغرة لدى هيئة الأوقاف

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف “أوقاف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات)، أو أي مجال معادل؛ وذلك للعمل في الإدارة العامة لتقنية المعلومات بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول تحليل البيانات/ التقنية والخدمات الإلكترونية.

– أخصائي/ مهندس أول البيانات.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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