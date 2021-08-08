الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

#وظائف شاغرة لدى شركة معادن في 3 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، وطريف.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مخطط أول استراتيجية أعمال الفوسفات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مدير صيانة الأجهزة الكهربائية (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الآلات، أو الهندسة الكهربائية).

– محلل أداء الأعمال (طريف): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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