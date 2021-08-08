وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالرياض:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق الغسيل الكلوي.

– أخصائي تمريض.

– أخصائي مساعد طب الأسنان.

– أخصائي المعالجة المعقمة.

– مدرب تمريض إكلينيكي.

– مثقف/ ممرض السكري.

طريقة التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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