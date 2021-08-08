وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والهفوف، والخبر، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت شركة الرقيب، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم داخلي (الرياض).

– مساعد مدير خدمة العملاء (الهفوف).

– مساعد مبيعات (الخبر).

– أمين المخزن (خميس مشيط).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت شركة الرقيب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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