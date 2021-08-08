وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة السودة للتطوير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة أبها.

تفاصيل وظائف شركة السودة للتطوير:

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مساحة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المساحة، أو الجيوماتكس)، أو ما يعادلها.

– أخصائي نظم المعلومات الجغرافية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الجغرافيا، المعلومات الجغرافية، الهندسة).

التقديم على وظائف شركة السودة للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر