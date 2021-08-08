بيانات: بريطانيا توزع 86 مليون جرعة لقاح

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد، أنه تم توزيع إجمالي 86.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 178 ألفاً و560 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 33 أسبوعاً.

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 6.07 مليون حالة، والوفيات 130 ألفاً و585.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و 27 أسبوعاً.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.