وظائف هندسية شاغرة في جامعة كاوست

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية:

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ترجمة البحوث/ البرمجيات: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر).

– أخصائي ترجمة الأبحاث/ دورة الحياة: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الهندسة.

– أخصائي ترجمة البحوث/ الأنظمة المضمنة: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الكمبيوتر).

طريقة التقديم على وظائف جامعة كاوست:

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2021م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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