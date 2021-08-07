ما هو سعر ومواصفات فيفو Y53s؟

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

يحتل هاتف Vivo Y53s الذي أطلقته فيفو مكانة كبيرة في الأسواق، في ظل المواصفات العالية التي يتميز بها الهاتف وسعره التنافسي.



ورغم ما يحظى به هاتف فيفو Y53s من قدرات إلا أنه يواجه منافسة قوية مع فئات مماثلة تعتبر أفضل في المواصفات من شركات ريلمي وشاومي.

وتجد هواتف فيفو مساحة مناسبة لمبيعاتها في مصر، في ظل الأسعار المنخفضة التي تتميز بها.

ووفقا لموقع "gsmarena" نرصد أبرز 10 معلومات عن هاتف فيفو Y53s، من مواصفات ومميزات وعيوب:

1 ـ يأتي هاتف فيفو Y53s في مصر بسعر يصل إلى نحو 4 آلاف و190 جنيها مصريا، للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام

2 ـ هاتف Vivo Y53s يوفر كاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل، و3 كاميرات خلفية دقتها (64 و2 و2) ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف (FHD بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة)، لكنه لا يدعم تصوير فيديوهات 4K.

3 ـ يأتي هاتف فيفو Y53s بشاشة مساحتها 6.58 بوصة، من نوع (IPS LCD)، وتبلغ دقتها (1080×2408) بيكسل، حيث تحتل الشاشة من الواجهة الأمامية نسبة 84.2%، ورغم أن حجم الشاشة كبير، إلا أنها لا تتميز بمعدل تحديث أعلى.

4 ـ هاتف فيفو الجديد يأتي بمعالج (Mediatek Helio G80)، وهو من المعالجات المقبولة في الأداء، لكنه ليس أفضلها.

5 ـ فيفو Y53s يتميز بوجود ذاكرة سعتها 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، الأهم، هو أن الهاتف يوجد به منفذ مخصص لكارت ميموري، ما يتيح زيادة مساحة التخزين، كما أنه يدعم تشغيل شريحتين من نوع (Nano Sim).

6 ـ يوفر هاتف Vivo Y53s، المنفذ الخاص بسماعات الأذن (3.5 ملليمتر)، أيضا يوجد بالهاتف منفذ (USB)، لكن مشكلة الهاتف تتمثل في أنه لا يدعم صوت ستريو.

7 ـ نظام التشغيل المستخدم في Vivo Y53s هو أندرويد 11 مع واجهة (Funtouch 11.1)، ويدعم الهاتف شبكة 4G، لكنه لا يدعم الجيل الخامس.

8 ـ يتميز الهاتف فيفو Y53s، بوجود بطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير، تعمل لفترة طويلة، كما أن هاتف فيفو الجديد يدعم عملية الشحن السريع بقوة 33 واط.

9 ـ يتوفر Vivo Y53s بلونين فقط هما الأسود والأزرق، كما أنه يتميز بجودة الشكل والتصميم، وتتكون خاماته من البلاستيك، ويبلغ وزن الهاتف 190 جراما، أما أبعاده فهي (164×75.5×8.4) ملليمتر.

10 ـ يدعم الهاتف فيفو Y53s خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه، كما أنه يوفر مستشعر البصمة أيضا، والعديد من المستشعرات الأخرى أبرزها الجيروسكوب الخاص بتشغيل نظارات الواقع الافتراضي.