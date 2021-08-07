وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك خالد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية الشاغرة للجنسين، على نظام عقود التعاون المؤقت لبعض التخصصات بكلياتها، للفصل الدراسي الأول 1443هـ، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه (وتكون أولوية التعاون لحملة الدرجات العليا).

شروط وظائف جامعة الملك خالد:

وبيّنت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.

– أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).

– أن يكون المتقدم للكليات الصحية حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في أحد مجالات التخصصات الصحية.

– أن لا يكون المتقدم قد أخل بأي من واجبات الوظيفة التي يعمل بها أو قيد المسائلة أو صدر بحقه قرار تأديبي مخل بالآداب وشرف المهنة.

– اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم العلمي (إن وجدت).

– تكون الاستعانة بخدمات التعاون لمدة فصل دراسي واحد فقط.

– القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية.

– الحصول على موافقة من جهة العمل للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص وأن لا يتعارض وقت عمله كمتعاون مع عمله الأصلي.

– كتابة تعهد بعدم وجود عمل آخر لغير الموظفين.

– تخصصات اللغة الإنجليزية يشترط الحصول على درجة (5/5) آيلتس، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك خالد:

وأوضحت الجامعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 1 محرم 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 3 محرم 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر