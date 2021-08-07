وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي كهرباء (الجبيل).

– ممثل المبيعات (الدمام).

– مهندس مشتريات المشاريع (الجبيل).

– مشرف الصيانة (الرياض).

– مشرف أول الإنتاج (الرياض).

– مشرف مناوب/ عمليات الإنتاج (الرياض).

– مهندس مراقبة العمليات (الجبيل).

– منسق أول/ مستودع المبيعات (الرياض).

– فني معايرة (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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